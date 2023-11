Ancora allerta gialla su Milano dopo il nubifragio e l'esondazione del Seveso

Situazione meteo "osservata speciale", a Milano e in Lombardia, dopo il nubifragio della notte del 31 ottobre con l'esondazione del Seveso e i conseguenti disagi (e strade allagate fino all'Isola). Gli esperti del centro monitoraggio rischi regionale hanno diramato un'altra allerta gialla (proprio come quella del 31) per giovedì 2 novembre.

L'allerta è scattata per le prime ore della mattinata e si protrae per tutto il giorno. In teoria "allerta gialla" significa rischio moderato, ma (come si è visto il 31 ottobre) le previsioni meteo possono poi essere in parte disattese circa la gravità dei fenomeni. La protezione civile regionale raccomanda di non sostare sotto gli alberi e le impalcature, e di mettere in sicurezza vasi e altri manufatti che il vento potrebbe spazzare via.

La temperatura massima, per giovedì 2 novembre, non supererà i 14 gradi. Nevicate sono previste fino a quote di 1.500 metri in serata.