A Milano per una mini casa da 18mq servono 1.500 euro al mese

Quanti metri quadrati di casa ci si può permettere se si vive a Milano, si ha un reddito netto di 1.500 euro al mese (come un quarto dei residenti) e si ottiene un mutuo ventennale? La risposta è prevedibile: 18 metri quadrati in caso di appartamento nuovo, 24 se si acquista un appartamento in buone condizioni e 31 se si entra in possesso di un alloggio da ristrutturare. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Casa Affordable presentati in un seminario martedì. Per completezza, nel caso di cui sopra si è considerato un mutuo dell'80% del valore dell'immobile e del 30% dello stipendio. Ed escludendo il centro storico, dove ovviamente le case costano molto di più.

Da 18 a 31 metri quadrati, dunque, per comprare casa in una zona non centrale di Milano con un reddito piuttosto comune, 1.500 euro al mese netti. La fotografia di un 'caro casa' che continua a gravare sulle famiglie. Del resto, dai dati raccolti nel 2022 da Fimaa, sempre escludendo il centro, la media dei valori di compravendita effettiva per il 2021 è stata di 5.268 euro al metro quadrato per il nuovo, 4.122 euro al metro quadrato per l'usato in buone condizioni, 3.086 euro al metro quadrato per l'usato da ristrutturare. Non stupisce che la maggior parte delle compravendite a Milano (il 63%) avvenga con mutuo, con un importo medio per mutuo di 234mila euro.

Caro affitti

E la situazione non è migliore nel mercato delle locazioni. In questo caso, dal 2015 al 2021, si è registrata una crescita di contratti firmati annualmente: da circa 40mila a circa 55mila. Sono aumentati in particolare i contratti transitori (che ora rappresentano il 24,2% del totale), mentre quelli a canone concordato e agevolato restano al 'palo', rappresentando appena il 5% dei contratti firmati ogni anno.

Sempre dal 2015, i canoni sono nettamente cresciuti (+25/30%). Ora il canone medio per i contratti transitori è 148,5 euro/mq all'anno, per i contratti di lungo periodo è 165 euro/mq. Ciò si traduce in una media di 965 euro al mese di canone per un contratto di lungo periodo di 70 metri quadrati, che scendono a 815 euro per un contratto transitorio, anche se l'offerta proposta dai vari portali di compravendita online è ancora superiore (arriva a 1.400 euro al metro quadrato per 70 metri quadrati).

Il caro-casa è, dunque, l'altra faccia della medaglia di una città riconosciuta a livello internazionale, creativa, innovativa e in fermento. "Se la politica e l’imprenditoria non si faranno carico di comprendere le condizioni reali dei milanesi, determinate non solo dal lavoro e dalla sua qualità, ma soprattutto dalla remunerazione dello stesso, unitamente ai costi degli alloggi, Milano non reggerà a lungo nell’essere la città più ambita e attrattiva d’Italia", afferma Alessandro Maggioni, presidente di Ccl (Consorzio cooperative lavoratori), commentando i dati dell'osservatorio.