Gonfiavano i prezzi delle dentiere per truffare: 6 patteggiamenti

È terminata con 6 patteggiamenti e due rinvii a giudizio la prima tranche dell'inchiesta su un giro di mazzette su protesi dentali e apparecchi per bambini i cui costi maggiorati pesavano sui pazienti e che lo scorso maggio ha portato a 5 arresti.

Nella giornata di martedì 29 novembre il gup del tribunale di Milano, Lorenza Pasquinelli, ha accolto le richieste avanzate da Roberta Miccichè, legale rappresentante della azienda del settore Wisil Latoor srl e dai suoi coimputati. L'imprenditrice al centro dell'inchiesta ha patteggiato 3 anni e mezzo di reclusione e ha messo a disposizione il 68% delle quote societarie di Wisil Latoor Group. Il dentista dell'ospedale Delmati di Sant'Angelo Lodigiano, Gianfranco Colella, ha invece patteggiato 2 anni di carcere (pena non sospesa) e la restituzione di 97mila euro, somma prima sequestrata e ora confiscata.

L'allora odontoiatra negli ambulatori della Asst Milano Nord, Giorgio Coccolo, ha patteggiato 2 anni (pena sospesa) con il versamento di 12.450 euro; mentre rancesco De Micco, ai tempi in servizio alla Asst di Melegnano e della Martesana, 1 anno e mezzo (pena sospesa) e il versamento di 4.350 euro. Infine i due manager accusati di aver offerto una costante collaborazione a Micciché, Maurizio Balducci e Maurizio Cosentino, hanno patteggiato 2 anni (pena non sospesa) e rispettivamente un risarcimento 5mila e 20mila euro.

Sono stati rinviati a Giudizio, invece, Roberto D'Ambrosio e Pietro Paolo Poidomani, il primo è il socio della Wisil come Cosentino, il secondo è un medico. Infine anche la società è indagata come persona giuridica. Per loro il processo si aprirà il prossimo febbraio. Archiviata, invece, la posizione di un altro medico, Umberto Lorè.