Grida alla Prima della Scala e viene identificato: "Forse siamo alla soglia di uno stato parafascista"

L’uomo che dopo l’inno di Mameli alla Scala ha urlato “Viva l’Italia antifascista” si dice preoccupato per le celerità con cui è stato identificato. “Non può non venirmi il dubbio che siamo alla soglia di uno stato parafascista”, ha detto Marco Vizzardelli all’Ansa. L’uomo, che il 7 dicembre era a teatro per assistere alla Prima del Don Carlo, ha dichiarato: “Non sono un pericoloso comunista, al massimo un liberale di sinistra, ma non reggo due cose: qualsiasi vago profumo di fascismo e qualsiasi forma di razzismo”, spiega all’Ansa.

Vizzardelli non si aspettava di certo il clamore perché, come sottolinea lui stesso, “dire che l’Italia è antifascista è lapalissiano oltre che costituzionale”. A lanciare una frecciatina sull’argomento anche il sindaco di Milano Beppe Sala, quella sera presente, che su Instagram commenta “Ma al loggionista che ha gridato ‘Viva l’Italia antifascista’ ed è stato identificato, che gli si fa? (Chiedo per un amico)”.

Perché l'identificazione

Dalla questura hanno precisato che l'identificazione "è stata effettuata quale ordinaria modalità di controllo preventivo per garantire la sicurezza della rappresentazione". "L'iniziativa - precisano ancora da via Fatebenefratelli - non è stata assolutamente determinata dal contenuto della frase pronunciata, ma dalle particolari circostanze, considerate le manifestazioni di dissenso poste in essere nel pomeriggio in città e la diretta televisiva dell'evento che avrebbe potuto essere di stimolo per iniziative finalizzate a turbarne il regolare svolgimento. La conoscenza dell'identità delle persone ha consentito, infatti, di poter ritenere con certezza l'assenza di alcun rischio per l'evento", concludono dalla questura.