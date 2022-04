Occupato liceo Primo Levi a San Donato: la protesta arriva fuori Milano

Occupato, giovedì 7 aprile, anche il Primo Levi di San Donato. La protesta degli studenti lungi dall'essere fiaccata si estende anche all'hinterland di Milano.

Ad annunciare l'occupazione del liceo di via Martiri di Cefalonia, che ha gli indirizzi classico, scientifico e linguistico, è stato, sui social, il collettivo 'Levi attivo', pubblicando alcuni video degli studenti in assemblea e, poi, affacciati da una finestra mentre espongono uno striscione con su scritto 'Levi occupato' in mezzo alla scia colorata di alcuni fumogeni.

La scuola della cittadina a sud di Milano si aggiunge agli altri 26 licei e istituti tecnici che hanno già sperimentato l'occupazione, tra cui, gli ultimi sono stati il Maxwell di Cimiano e il Nicola Moreschi di zona Washington. Diverse, anche qui, le attività a cui i ragazzi prenderanno parte in alternativa alle lezioni tradizionali.

Nel complesso, da gennaio, sono in totale 27 licei e istituti tecnici che hanno occupato, da Russell, Setti Carraro, Einstein e Leonardo, che hanno protestato a fine marzo, a Brera, Caravaggio e Berchet, in occupazione a metà dello scorso mese, passando per Virgilio, Volta, Cremona-Zappa, Bottoni, Parini, Carducci e Beccaria, che avevano occupato già a febbraio.