Arrestato mentre mangia le Pringles sulla panchina al parchetto

Era al parchetto con un tubo di Pringles in mano e per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È successo nella serata di giovedì 7 marzo, nei guai un ragazzo marocchino di 18 anni senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato controllato durante un controllo di una volante di passaggio in piazzale Gabrio Rosa. All’interno del tubo di patatine sono stati trovati quattro pezzi di hashish per un totale di 60 grammi, oltre a 70 euro in banconote di diverso taglio. Contanti e sostanze sono state sequestrate, per lui sono scattate le manette.