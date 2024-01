Alessandro Impagnatiello a processo, i legali puntano sul vizio di mente

Inizia domani, 18 gennaio, il processo ad Alessandro Impagnatiello, reo confesso assassino di Giulia Tramontano. L’uomo è accusato di omicidio volonario aggravato da premeditazione, futili motivi, crudeltà e dal vincolo della convivenza, ma anche di interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. La difesa ha un solo asso nella manica: la perizia psichiatrica. Dopo diverse visite psichiatriche nei mesi scorsi, effettuate a San Vittore dove si trova l’ex barman, i legali di Impagnatiello Giulia Geradini e Samantha Barbaglia, hanno chiamato due testi: uno psicologo e uno psichiatra.

La famiglia della vittima, uccisa a coltellate mentre si trovava al settimo mese di gravidanza, continua a chiedere in maniera irremovibile l’ergastolo senza sconti. La presenza di un vizio di mente è l’unica strada per portare allo sconto di pena in primo grado. Il pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Mannella hanno indicato come testimoni i carabinieri della squadra Omicidi del nucleo investigativo, oltre che i consulenti tecnici che hanno effettuati i rilievi scientifici e tutti i familiari di Giulia. Verrà chiamata anche la collega di lavoro con cui Impagnatiello aveva una relazione, la donna che aveva incontrato la vittima poco prima che fosse uccisa.

A presenziare anche Antonio Ingroia, ex magistrato, politico e procuratore antimafia che ha deciso di assistere il comune di Senago in forma gratuita. La cittadina dell’hinterland milanese, infatti, vuole costituirsi parte civile. Ma perché sia ammessa, la costituzione impone che vi sia stato un danno non solo di immagine, ma anche economico. E secondo Ingroia c’è stato. I giudici, quindi saranno chiamati a decidere anche su questa eventualità.