Alessia Pifferi si presenta in tribunale per la prima volta

Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana morta dopo essere stata abbandonata in casa da sola per 6 giorni, si è presentata giovedì mattina in Tribunale a Milano per partecipare all'udienza fissata dal gip Fabrizio Filice per conferire l'incarico ai periti per gli accertamenti.

Pifferi, arrestata il 21 luglio con l'accusa di omicidio aggravato della figlia di un anno e mezzo, è assistita dagli avvocati Luca D'Auria e Solange Marchignoli. I prossimi passi sono l'incidente probatorio sul biberon e altri oggetti trovati accanto al corpo della figlioletta. La 37enne, tailleur gessato nero, scortata dagli agenti di polizia penitenziaria, è entrata nella stanza del gip senza dire nulla.

Alcuni giorni fa Pifferi ha scritto una lettera dalla cella. La missiva, indirizzata al programma Quarto Grado di Rete 4, contiene alcuni ricordi della donna legati alla sua vita e al suo matrimonio e, per la prima volta, tracce di pentimento: "Vorrei poter tornare indietro a quel giorno per non uscire e riavere la mia bambina", scrive.

"Ho vissuto a Milano fino al matrimonio, fino a quasi vent'anni. Poi - continua la lettera su un foglio a quadretti - sono andata in Sicilia a Palermo, perché mi sono sposata e poi sono tornata a Milano a casa mia. Quindi ho vissuto solo con il mio ex marito. Per il resto ero sempre in casa con i miei genitori o da sola".

"Ricordo che il matrimonio è stato molto bello. Mi sono spostata in municipio a Palermo, in chiesa a Milano, a Ponte Lambro", dove ha vissuto fino all'arresto e dove è morta la piccola Diana. "In Sicilia - scrive - ero vestita con l'abito da sposa prestato da mia sorella, invece quello di Milano l'ho comprato io risparmiando. Siamo stati una famiglia normale. Abbiamo cercato di avere un figlio, che non è mai arrivato".

Poi la 37ennne spiega il suo pensiero sui figli, smentendo affermazioni girate nelle settimane precedenti. "Io non ho mai detto che mia figlia era un intralcio nella mia vita. Vorrei proprio sapere chi l'ha detto e perché. Io ho semplicemente detto che è molto più difficile fare una propria vita con un figlio piccolo, ancora di più essendo una ragazza madre".