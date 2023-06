Iniziato il processo a Baby Gang e Simba La Rue

È iniziato il processo per i trapper Baby Gang e Simba La Rue, alla sbarra insieme ad altre sei persone per la sparatoria avvenuta in via di Tocqueville a Milano (zona corso Como) nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022. Il dibattimento è iniziato oggi, mercoledì 14 giugno, davanti ai giudici della settima sezione penale (collegio Tremolada-Gallina-Pucci).

I due trapper, così come gli altri imputati, erano presenti in aula, tutti difesi dal legale Niccolò Vecchioni. Le accuse contestate a vario titolo, e in concorso con due minorenni, sono di rissa, rapina, lesioni e porto abusivo di arma da sparo (una pistola). Durante l'udienza il pm ha dato parere favorevole ad alcune istanze avanzate dalla difesa di attenuazione delle misure cautelari per alcuni imputati; Baby Gang e Simba La Rue, invece, resteranno ai domiciliari.

Non solo, durante l'udienza è emerso che i due ragazzi senegalesi che erano rimasti feriti nella sparatoria non si sono costituiti parti civili. Il legale dei trapper, Vecchioni, ha fatto sapere che è stata avanzata un'offerta di risarcimento ad uno dei due. L'udienza è stata aggiornata a luglio, quando verranno sentiti i primi testimoni.