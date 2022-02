Le richieste di Giovanna Rigato, ex ospite delle serate ad Arcore con Berlusconi

"Avevo trovato un appartamento a Giovanna Rigato, che lo chiedeva urgentemente, ma era necessario qualche giorno per fare delle verifiche catastali e lei in un incontro ad Arcore ebbe una reazione scomposta e arrabbiata, fece un gesto con una mano per far capire che le dovevano essere versati dei soldi, penso 500mila euro, e Silvio Berlusconi rimase sbigottito". Lo afferma il geometra Roberto Trombini, libero professionista che lavora da 32 anni con l'ex premier, sentito come testimone nel processo Ruby ter in corso a Milano.

Convocato dalla difesa di Berlusconi, rappresentata dall'avvocato Federico Cecconi, il professionista ricorda - nel settembre 2016 - la ricerca di un appartamento a Milano 2 per Giovanna Rigato, ex ospite delle serate ad Arcore e imputata a Monza per tentata estorsione nei confronti dell'esponente politico. L'uomo - testimone a Monza - che si occupa delle proprietà immobiliare di Berlusconi racconta degli "aiuti professionali" sollecitati dal leader di Forza Italia, nei confronti di due politici, un parlamentare e un ex parlamentare, e di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare verso alcune coimputate tra cui Roberta Bonasia che cercava un appartamento su Milano, Imma De Vivo "per ristrutturare l'appartamento in zona Ravizza", Barbara Fagioli ed Elisa Toti.

"Al presidente, con tutte le conoscenze che ha, chiedono sempre 50mila cose e lui ci tiene e quindi cerca di dare a tutti un aiuto, lo faceva attraverso la mia professionalità e piccoli contributi", conclude il teste. Il geometra è stato l'unico testimone che oggi si è presentato davanti alla corte presieduta dal giudice Marco Tremolada: degli altri otto testimoni ben quattro hanno presentati impedimenti tra cui per motivi professionali il medico Alberto Zangrillo il quale potrebbe essere sentito, insieme ad altri 12 testi, la prossima udienza in calendario il 23 febbraio. Con l'udienza del 2 marzo, riservata ai consulenti, si dovrebbero concludere i testimoni della difesa Berlusconi. Il processo proseguirà tutti i mercoledì di marzo, tranne il 9.