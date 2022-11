Com'è finito il processo contro i 'robin hood' delle case popolari?

Condanne perfino peggiori rispetto a quelle chieste dalla procura, nove in tutto - comprese tra 1 anno e 7 mesi e 5 anni e 5 mesi - e tensione in aula con urla rivolte ai giudici come "vergogna, fate schifo, nemici dell'umanità". Si è chiuso mercoledì, davanti ai giudici della quarta penale, il processo milanese a carico di nove antagonisti del 'Comitato abitanti Giambellino-Lorenteggio', imputati per associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale per una presunta gestione illecita di case popolari, nel capoluogo lombardo.

Condanne che sono andate anche oltre le richieste della procura che erano fino a 3 anni e 2 mesi. Riconosciuta dai giudici l'accusa principale di associazione per delinquere. A 5 anni e 5 mesi è stato condannato Virgilio Moscatiello, 62 anni, mentre a Niccolò Bosacchi sono stati inflitti 4 anni e 3 mesi. I giudici hanno chiesto ai carabinieri in aula di identificare chi tra il pubblico ha urlato quelle frasi.

La presunta associazione per delinquere, secondo le indagini del pm Piero Basilone (ora procuratore a Sondrio) portate a processo dal pm Leonardo Lesti, non agiva per fini di lucro ma avrebbe avuto "uno scopo comune: una propagandata 'giustizia sociale' a tutela del diritto della casa, volta a creare una soluzione all'emergenza abitativa, parallela e contrapposta a quella offerta dalle Istituzioni". E gli imputati, cosiddetti 'robin hood' delle case popolari e che erano finiti agli arresti domiciliari nel 2018, si legge negli atti dell'indagine, si sarebbero adoperati "con mezzi leciti ed illeciti" per "impedire gli sgomberi di immobili abusivamente occupati" e per "combattere le Istituzioni a colpi di occupazioni" delle case popolari.