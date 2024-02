Cavo d'acciaio in strada, chiesto il giudizio immediato per due ragazzi

È stato chiesto il giudizio immediato per i due ragazzi di 24 e 18 anni (Alex Baiocco e Michele Di Rosa) che avrebbero teso un cavo d’acciaio in viale Toscana a Milano. La richiesta è stata presentata dal pm Enrico Pavone nelle scorse ore. In questo modo entrambi salterebbero l’udienza preliminare.

Per quanto riguarda il terzo complice, invece, dovrà esprimersi la Procura dei Minori. Non devono rispondere né del reato di strage né di attentato alla sicurezza dei trasporti, le accuse sono state ridimensionate in “blocco stradale” dal giudice per le indagini preliminari di Milano.

Cavo d'acciaio teso in viale Toscana: cos'è successo

La follia - "una bravata per noia", l'aveva definita Baiocco durante il fermo - era andata in scena poco dopo le 2.30 in viale Toscana, all'incrocio con via Ripamonti. Lì, il 24enne e gli altri due complici avevano fissato un cavo di acciaio a un segnale stradale e a un corrimano, tendendolo in strada ad altezza uomo. Soltanto la chiamata di un testimone alle forze dell'ordine aveva evitato una tragedia.

L'uomo, un 26enne consulente finanziario, aveva notato i tre giovani allontanarsi ridendo e aveva visto un'auto scontrarsi con il "filo". Mentre i due complici erano fuggiti a bordo di uno scooter in sharing, Baiocco si era allontanato a piedi prima di essere fermato in viale Sabotino dai carabinieri del Radiomobile. Dopo un'iniziale reticenza, messo alle strette il ragazzo aveva confessato. Aveva raccontato che lui e gli amici si "annoiavamo" e di aver fatto "una cazzata per gioco".