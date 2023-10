Il processo a Di Maio per la spedizione di Gbl è del 2021: "Nessuna nuova accusa"

Non un'altra spedizione, ma un vecchio procedimento ancora in corso. Non è nuovo il secondo processo in cui Ciro Di Maio, attore e conduttore tv, è accusato di aver importato la cosiddetta "droga dello stupro". I due legali dell'imputato, Federica Bonomini e Rossella Gallo, hanno fatto chiarezza dopo che la notizia del presunto nuovo processo è apparsa su diverse testate.

"Il processo di cui è titolare la dottoressa Macario si riferisce ad un vecchio arresto, il primo, avvenuto il 17 dicembre 2020 aseguito di un'importazione di 3 litri di Gbl dalla Cina, rinvenuti dalla guardia di finanza di Milano Malpensa", hanno ricostruito le avvocatesse. Loro stesse hanno spiegato che l'imputazione è quindi relativa a "fatti accaduti tre anni fa per i quai l'ex conduttore tv non ha più alcun tipo di misura cautelare e per i quali il decreto di giudizio immediato è stato emesso dal Pm Bianca Maria Bai Macario il 15 febbraio 2021", momento in cui Di Maio si trovava ai domiciliari.

Il procedimento relativo a questa spedizione "è ancora in corso avanti il Tribunale di Milano e devono ancora essere acquisite le prove della difesa, a dimostrazione del fatto che - hanno evidenziato i legali - l'ex presentatore Tv non cedesse a terzi la sostanza, ma la utilizzasse personalmente essendo dipendente dalla stessa, tant'è che gli era stata prescritta dal Ser.D una somministrazione a scalare".

Di Mario era effettivamente già finito a processo per un altro acquisto di Gbl, ricevuta dall'Olanda nell'agosto del 2021, quindi mesi dopo la spedizione che gli era costata la prima imputazione. La sentenza di condanna di quel processo - 1 anno e 4 mesi - il 2 dicembre 2022 è stata dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Milano. Quindi al momento - hanno sottolineato le avvocatesse - "nessuna condanna definitiva è stata riportata dall'ex attore, essendo attualmente in corso il processo avanti altro giudice del Tribunale di Milano per i medesimi fatti".