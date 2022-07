Insultò Alessandra Moretti su Fb: imprenditore milanese a processo

Andrà a processo a Vicenza un imprenditore milanese di 56 anni (con residenza a Montecarlo) reo di avere insultato pesantemente tramite Facebook l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti nel 2018. La prima udienza si terrà lunedì 4 luglio. L'uomo aveva condiviso sul social network un articolo in cui si attribuivano alcune affermazioni alla politica del Pd, in riferimento alla morte della 16enne Desirée Mariottini a Roma.

Nell'articolo venivano attribuite alla parlamentare alcune frasi. L'imprenditore, postandolo su Facebook, lo accompagnava con una valanga di insulti, sessisti e non, per i quali ha rimediato una denuncia per diffamazione aggravata. Moretti, che ha rifiutato l'offerta di 5mila euro per 'chiudere' bonariamente la partita, sarà parte civile al processo.

"Denunciare sempre gli insulti"

"Le offese, la violenza verbale, gli insulti vanno sempre denunciati", commenta Moretti: "Nessun compromesso può essere accettato: gli uomini che usano i social per vomitare addosso alle donne le peggiori nefandezze, devono subire le conseguenze del loro gesto. Chi, come me, riveste un ruolo pubblico e fa politica ha la responsabilità non solo di dare il buon esempio ma di dare sopratutto coraggio a chi è più fragile. Questa battaglia la porto avanti per tutte le donne e per tutte le ragazze che ogni giorno subiscono qualsiasi forma di abuso o molestia".