Presunti concorsi pilotati, a processo anche i rettori di Statale e San Raffaele

La procura di Milano ha chiesto il processo per Elio Franzini e Enrico Felice Gherlone rispettivamente rettori della Statale e del San Raffaele e per altri tre primari finiti sotto inchiesta in una tranche dell'indagine su presunti concorsi pilotati nelle università, in particolare alla facoltà di medicina.

La richiesta di giudizio è stata firmata nella giornata di mercoledì 6 luglio dai pm Carlo Scalas e Bianca Baj Macario con l'aggiunto Maurizio Romanelli. Ai due rettori è contestata la turbata libertà nella scelta del contraente, a Franzini in relazione a due concorsi per un posto da professore ordinario in urologia, uno al San Paolo e l'altro all'ospedale San Donato; invece a Gherlone, stando al capo di imputazione, solo in relazione al bando per il posto al San Paolo.

Per la vicenda, che risale all'anno scorso, i pm hanno chiesto il processo anche per Francesco Montorsi, urologo e professore ordinario all'università Vita-Salute del San Raffaele, per Stefano Centanni, ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'Università degli Studi di Milano e per Marco Carini, urologo presso l'Università di Firenze.