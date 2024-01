Il processo per l'omicidio Tramontano, caos in aula: Impagnatiello in lacrime

Barba lunga, sguardo basso e atteggiamento dimesso. Si è presentato così nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Milano Alessandro Impagnatiello, a processo per omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza.

Il 31enne non ha risposto alle domande dei cronisti che gli chiedevano se si fosse pentito mentre veniva accompagnato dagli agenti della polizia penitenziaria nella cella di sicurezza dell'aula. È rimasto in silenzio ma ha mosso le gambe e i piedi nervosamente tenendo lo sguardo rivolto verso il basso. Poi si è asciugato le lacrime con un fazzoletto bianco. Quella di giovedì è sostanzialmente un'udienza "tecnica" necessaria per organizzare le audizioni dei testimoni e per le eventuali istanze presentate dalla difesa, in particolare quella che riguarda una perizia psichiatrica.

Poco dopo le prime battute il processo si è spostato nell'aula della Corte d'Assise d'appello a causa della presenza eccessiva di cronisti e curiosi. L'ex barman dell’Armani Cafè di via Manzoni, in carcere dal 2 giugno, è assistito dalle avvocate Giulia Geradini e Samanta Barbaglia. La corte presieduta dalla giudice Antonella Bertoja è gremita di giornalisti e telecamere. In aula anche la sorella di Giulia, Chiara Tramontano, in attesa dell'arrivo dei genitori. La famiglia è assistita dall'avvocato Giovanni Cacciapuoti e dai suoi collaboratori. Presente anche l'ex pm Antonio Ingroia, in rappresentanza del comune di Senago, che ha chiesto di ammettere il municipio come parte civile. I giudici, tuttavia, hanno ammesso solo le parti civili famigliari. Non solo, la Corte d'Assise ha deciso che il processo si svolgerà senza telecamere: le ha ammesse solo per la lettura della sentenza. A opporsi alla richiesta sono stati l'imputato, la famiglia Tramontano e la pm Letizia Mannella. La corte ha ritenuto prevalente la triplice opposizioni delle parti rispetto ai profili di interesse pubblico.

Nei giorni scorsi la sorella di Giulia, Chiara Tramontano, ha chiesto che Impagnatiello sia condannato all'ergastolo senza sconti. "Vogliamo sapere di vivere in un Paese giusto. Nulla ci restituirà Giulia, ma la giustizia può alleviare il senso perenne di frustrazione e sconfitta che proviamo dinnanzi alla lapide di mia sorella. Giustizia per il nipote che non culleremo mai, per la nostra vita distrutta, per i silenzi che accompagneranno ogni Natale, ogni compleanno di Giulia, ogni giorno di festa in cui non saremo più in 5 a tavola. Giustizia per Giulia, che ha perso la vita, la famiglia e non per ultimo, suo figlio Thiago".