Omicidio Tramontano, parla la sorella in aula: "Con Impagnatiello attriti fin da subito"

È ricominciato nella mattinata di giovedì 21 marzo il processo per il femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa con oltre 30 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello (reo confesso). L’ex barman deve rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Accuse che potrebbero costargli l’ergastolo.

La prima a parlare in aula come testimone è stata la sorella della vittima, Chiara Tramontano. La ragazza ha raccontato il rapporto che c’era tra lei e Giulia: “Avevamo un rapporto conflittuale. Io ero la più piccola, ma la più severa. Però eravamo sorelle molto legate e ci godevamo i successi l'una dell'altra”.

Non solo, ha raccontato anche della relazione tra Giulia e Impagnatiello: “Quando mia sorella ha iniziato la relazione con Impagnatiello io vivevo in Finlandia. Ci siamo scambiate le prime impressioni, poi subito sono andati a convivere a dicembre 2021. Le avevo fatto notare che era un po' presto, ma Giulia mi disse che lui la corteggiava in maniera insistente e che alla fine aveva 'ceduto'. Tra l'imputato e mia sorella c'erano attriti da subito per lo stile di vita, anche perché l'imputato aveva un figlio". Non solo, ha precisato che Chiara “si lamentava perché l'imputato era sempre assente da casa, le dedicava poche attenzioni e poco tempo. Mi raccontava che il lavoro di lui era 'imprevedibile' che usciva ad ogni ora".

Durante la testimonianza ha affrontato anche il tema della gravidanza. "Quando ha scoperto di essere incinta mi ha fatto una videochiamata e aveva le lacrime io le chiesi ma sono lacrime di gioia? Era triste perché aveva capito che il rapporto non andava”. Giulia avrebbe così deciso di abortire “anche perché lui quel bimbo non lo gradiva”, ha puntualizzato Chiara. Aborto che poi non si è concretizzato perché entrambi ci avevano ripensato: “Il giorno in cui Giulia è scesa a Sant'Antimo per annunciarlo alla famiglia l'imputato non c'era, mia sorella è rimasta con noi in famiglia da sola sia a Natale sia a Capodanno".

In aula Chiara Tramontano ha raccontato della “puzza di candeggina” che sentiva la sorella quando apriva le bottiglie d’acqua. Non solo, anche il cibo aveva un sapore diverso. “In famiglia, per esempio, mangiamo molti pomodori e lei aveva riferito che non avevano più lo stesso sapore, che era strano - ha spiegato - Ma anche il latte che prendeva. Mia sorella beveva latte che era chiuso, sigillato con l'alluminio e diceva a mia madre che il giorno dopo che lo aveva aperto aveva un sapore strano".