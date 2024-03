Omicidio Tramontano, oggi si torna in aula: parlerà la sorella di Giulia

Si torna in aula oggi (giovedì 21 marzo) per il processo sul femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa con oltre 30 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello (reo confesso). Durante la mattinata verranno ascoltati gli ultimi teste presentati dal pubblico ministero. Tra loro c’è anche Chiara Tramontano, sorella della vittima.

Successivamente sarà il turno della difesa che presenterà le testimonianze di uno psichiatra e uno psicologo. Non è escluso che questa mossa sia il preludio alla possibilità di avanzare una richiesta di perizia psichiatrica. Impagnatiello, infatti, è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi, rapporto di convivenza, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Accuse che potrebbero costargli l’ergastolo.

Nelle udienze precedenti il killer ha affermato di essere consapevole di ciò che ha fatto e di essere distrutto. "Quel giorno con loro anche io me ne sono andato". Ha poi sostenuto: "L'unica cosa che faccio è, la sera prima di dormire, sperare di non svegliarmi al mattino dopo". L’ex barman, tuttavia, non correrebbe alcun rischio di suicidio, sebbene continui a essere sorvegliato a vista a vista all'interno di San Vittore.