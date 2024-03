Omicidio Tramontano, oggi in aula l'amante di Impagnatiello: "Per lui ergastolo a vita"

Il giorno della deposizione più attesa. Il giorno in cui parla una delle ultime persone ad aver visto viva Giulia. Oggi, giovedì 7 marzo, si terrà una nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, il 30enne barman dell'Armani bamboo reo confesso dell'omicidio della sua compagna, la 29enne Giulia Tramontano, ammazzata con 37 coltellate mentre era incinta al settimo mese di gravidanza, lo scorso 27 maggio sera a Senago.

In aula, coperta da un paravento, parla l'amante del killer, la seconda donna con cui aveva una relazione da mesi e da cui aspettava anche un figlio, prima che lei decidesse di abortire. La donna aveva incontrato la 29enne il giorno dell'omicidio per un confronto sul rapporto che entrambe avevano con il barman. Quella sera stessa, nell'abitazione della coppia, Impagnatiello avrebbe poi ucciso Giulia a coltellate, proprio perché ormai la sua doppia vita era venuta allo scoperto. Dopo l'omicidio, secondo le ricostruzioni di investigatori e inquirenti, il 30enne sarebbe anche andato sotto casa dell'amante, che però non lo avrebbe incontrato accentando soltanto di parlargli da una finestra.

Giovedì mattina, a un'ora dal processo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ha pubblicato un post su Instagram in cui chiede "una sola condizione, ergastolo a vita". Condividendo un vecchio post della vittima in cui scriveva "l'uomo potrà sfuggire alla giustizia umana, non a quella divina", Chiara ha aggiunto: "Davanti alla corte la verità si svelerà col tempo, per Giulia, la giustizia trionferà. Non temere, la tua voce risuonerà forte, affinché il mondo sappia: l'amore non muore. Lotta con fierezza, non arrenderti, Giulia, perché vivrai per sempre". "Oggi in aula combatteremo per te", sono state invece le parole che Loredana, mamma di Giulia, ha dedicato sui social alla figlia.

"Oggi non sarà l'occasione per indagare la mente di Impagnatiello, sarà importante la deposizione della ragazza con cui Impagnatiello aveva una relazione, che dovrà fornire elementi importanti", ha detto Samanta Barbaglia, legale di Alessandro Impagnatiello a margine dell'inizio dell'udienza in tribunale a Milano. Ai cronisti che le chiedevano se verrà chiesta la perizia psichiatrica la legale ha risposto: "Saranno sentiti i nostri consulenti, lo psichiatra e lo psicologo che fanno perizia e da lì capiremo cosa fare. Impagnatiello è molto provato dalla situazione, non finge, si vede la sua situazione interiore. Arriverà il momento per capire cosa è successo".

Nelle scorse udienze avevano parlato i carabinieri - che avevano ricostruito i tentativi di Impagnatiello di avvelenare Giulia e il feto - e lo stesso killer reo confesso che con dichiarazioni spontanee aveva chiesto "scusa".