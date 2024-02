Omicidio Tramontano, oggi nuova udienza del processo a Impagnatiello: tocca all'accusa

Si torna in aula. Oggi, lunedì 12 febbraio, è prevista una nuova udienza del processo ad Alessandro Impagnatiello, il barman 31enne reo confesso dell'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago uccisa dal fidanzato da cui aspettava un figlio per aver scoperto la sua doppia vita.

Il presunto killer, che sarà giudicato davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Milano, è a processo per omicidio aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo affettivo, di occultamento di cadavere e procurata interruzione di gravidanza perché nel momento del delitto, a maggio scorso, la donna era incinta del piccolo Thiago. Oggi in aula saranno sentiti i primi testimoni dell'accusa, su tutti i carabinieri che inizialmente avevano indagato sulla scomparsa di Giulia - denunciata proprio dal compagno - e avevano poi fatto crollare Impagnatiello, che aveva nascosto il cadavere in cantina e nel box tentando anche di dargli fuoco.

Durante la prima udienza, la Corte ha accolto le prove presentate dall'accusa - 33 testimonianze, video privati, immagini delle telecamere e chat - oltre ai due testimoni della difesa, che ha chiesto anche l'esame dell'imputato e le richieste della parte civile. Da oggi saranno invece vietate le telecamere in aula.

Presente in aula, proprio durante la prima tappa del processo Impagnatiello aveva rilasciato dichiarazioni spontanee, in lacrime. "Sono sconvolto e perso, quel giorno me ne sono andato anche io perché, anche se sono qui, non vuol dire che sono vivo, ho distrutto la vita di Giulia e del figlio che aspettavamo", aveva detto. "Non chiedo che queste scuse siano accettate ma che possano essere ascoltate. Chiederò per sempre scusa a queste persone finché sarò qui", aveva aggiunto. Il padre e la sorella della 29enne, Franco e Chiara Tramontano, aveva lasciato l'aula mentre l'ex barman chiedeva "perdono".