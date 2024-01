Delitto Senago, sorella di Giulia sui social: "Impagnatiello merita di svegliarsi ogni giorno in galera"

Una storia su Instagram di Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, arriva dopo la prima udienza del processo contro Alessandro Impagnatiello. “Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato e ucciso mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura”. Poi prosegue “Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare a Giulia e Thiago dopo averli uccisi barbaramente. Meriti di svegliarti ogni giorno in galera ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso”.

Anche la famiglia di Giulia, fuori dall’aula, si è lasciata andare allo sfogo dopo aver rivisto l’assassino reo confesso della figlia, uccisa a coltellate incinta al settimo mese di gravidanza. Ascoltare Impagnatiello è stato “troppo pesante”, per questo Chiara e il padre sono usciti quando il barman ha iniziato a parlare. “Le dichiarazioni di Impagnatiello giungono in un momento processuale incipiente. Non può essere soggetto a domande e quindi ha il pieno diritto e la libertà di poter proferire quello che ritiene più opportuno nella tutela di quella che è sua posizione giuridica”, ha riferito il legale della famiglia Giovanni Cacciapuoti.

Cacciapuoti ha, poi, spiegato che le scuse di Impagnatiello “sopraggiungono a distanza di sette mesi”. "Il signor Impagnatiello non si è reso responsabile un gesto estemporaneo, ma ha propinato per mesi veleno topicida alla compagna e al proprio figlio - spiega il legale -. Questa è una cosa che addolora immensamente, sarebbe stato già difficilmente digeribile e inconcepibile se fosse stato frutto di una reazione spontanea spropositata. Le carte dicono cose diverse”.

Intanto l’udienza è stata rinviata al 12 febbraio. Dal processo sono state escluse le telecamere. In quell’occasione verranno sentiti i primi testimoni dell’accusa rappresentata dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. Previsto per il 7 marzo, invece, l’interrogatorio a Loredana e Chiara Tramontano, madre e sorella di Giulia. Verrà ascoltata anche la ragazza con cui Impagnatiello aveva una relazione, che incontrò la vittima poco prima che venisse uccisa.