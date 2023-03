Sta per iniziare il processo a Irene Pivetti per evasione fiscale e autoriciclaggio

Andrà a processo con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio Irene Pivetti. I fatti contestati riguardano la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo la tesi dell'accusa, sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. La decisione è stata presa dal gup del tribunale di Milano, Fabrizio Felice, che ha accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia nell'indagine svolta dalla guardia di finanza di Milano.

La prima udienza è stata fissata il 13 giugno prossimo davanti alla quarta sezione penale del tribunale. Oltre all'ex presidente della Camera andranno alla sbarra il pilota di rally Leonardo Isolani e sua moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e l'imprenditore Candido Giuseppe Mancaniello.

A Pivetti, legale rappresentante di una società con sede in Polonia e una a Hong Kong, viene contestato di aver aiutato a evadere imposte per oltre 5 milioni di euro, pari al debito fiscale che aveva Isolani. Secondo l'accusa l'ex politica della Lega sarebbe stata consapevole "delle difficoltà finanziarie di Isolani" e lo avrebbe aiutato "a sottrarre beni" dalle procedure di riscossione dell'Erario. Non solo, sempre secondo gli inquirenti, Pivetti avrebbe utilizzato "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'amministrazione finanziaria"; inoltre avrebbe evaso tasse per 3,5 milioni di euro, poi rimpiegati in attività imprenditoriali e finanziarie.

Nel frattempo Pivetti ha cambiato vita e attualmente gestisce il servizio pasti del ristorante "Smack" del Centro Sociale di via Tazzoli, cuore del quartiere di San Fruttuoso di Monza.

"Da un anno e mezzo sono responsabile delle startup per la cooperativa sociale Mac di Milano. Ogni giorno servo 100 pasti" aveva raccontato nei mesi scorsi. "Ci occupiamo di offrire opportunità di lavoro per persone con fragilità sociali, immigrati, uomini e donne che non avrebbero molte chance di inserimento nel mercato del lavoro tradizionale. Nel ristorante diamo lavoro a dieci persone, ma a regime contiamo di assumere ancora. Il nostro obiettivo è la sostenibilità". La ex politica gestisce il locale grazie alla collaborazione tra Mac e la cooperativa Per Monza 2000 alla quale fanno capo un pensionato con camere per persone in difficoltà economiche o studenti di passaggio: "Io stessa ho preso una camera qui perché il locale apre alle 6.30 e chiude tardi. Sono la prima ad arrivare e l’ultima a spegnere le luci, quindi mi è sembrato più pratico restare qui, piuttosto che fare la spola da Milano".