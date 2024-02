La Russa e la droga dello stupro: scatta l'esame sul capello della 22enne

Entro la fine di marzo verrà depositato l’esito della consulenza disposta dalla procura sui capelli della ragazza di 22 anni che ha denunciato di essere stata violentata da Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e dell’amico dj Tommaso Gilardoni.

Nella giornata di mercoledì la pm Rosaria Stagnaro e l’aggiunto Letizia Mannella hanno dato incarico a un medico esperto di tossicologia forense e professore alla Statale, Domenico Di Candia, di effettuare le analisi. L’obiettivo è accertare l’eventuale l’eventuale presenza di Ghb (chiamata in gergo “la droga dello stupro”) e indicare anche il periodo dell’assunzione. Il termine è stato fissato in 30 giorni. L’esame irripetibile verrà eseguito in presenza dei consulenti delle difese e dei tecnici che stanno assistendo i legali della 22enne, ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato. Nelle scorse settimane era emerso che nei capelli della giovane erano state riscontrate tracce di Ghb in una ciocca prelevata a fine novembre. Le analisi, disposte ed eseguite da tecnici che collaborano alla difesa della ragazza, non erano state in grado di dimostrare con esattezza la data in cui potrebbe essere avvenuta la assunzione.

Se anche la perizia della pubblica accusa riscontrasse la presenza di droga dello stupro nei giorni in cui sarebbe avvenuta la presunta violenza sessuale, sarebbe difficile dimostrare che la sostanza sia stata somministrata da parte di Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni. La giovane, comunque, ha più volte ribadito a inquirenti e investigatori di non averla assunta di sua volontà.