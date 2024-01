Processo al filosofo Caffo, l’ex fidanzata: “Voleva farmi abortire con i calci”

“Sei inutile, non vali niente. Ti prendo a calci fino a farti abortire”. E ancora: “Vorrei farla impazzire e buttarla giù dal balcone, facendo in modo che sembri suicidio”. Ha parlato per quasi 3 ore l'ex fidanzata del filosofo Leonardo Caffo, nell’ambito del processo che lo vede imputato con l’accusa di maltrattamenti aggravati e lesioni. È stata ascoltata davanti alla quinta sezione penale del tribunale di Milano martedì 30 gennaio. Nella scorsa udienza quella del 16 gennaio, era stato sentito il padre della donna che aveva riportato i racconti fatti dalla figlia sulla relazione tra lei e l’ex compagno.

In aula, anche in questa udienza, Leonardo Caffo non c’era, nonostante fosse stato applicato il protocollo di protezione nei confronti di vittime di violenze per permettere alla teste di parlare senza essere vista dell’accusato.

