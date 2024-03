"Abusi sui bimbi in asilo": a processo il maestro di religione

Alla sbarra. Sarà processato con il rito abbreviato il maestro di religione arresto a marzo scorso con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di quattro bimbi di un asilo di Milano. A fermarlo erano stati gli agenti della polizia locale, che lo avevano incastrato piazzando alune microcamere in aula, che avevano ripreso gli abusi, avvenuti durante le attività nell'istituto.

Il lavoro dei ghisa era partito dopo la segnalazione di una collega dell'uomo, che entrando in una classe aveva notato un "gesto inusuale" - come l'aveva definito lei - del maestro. Da lì il primo intervento della Locale e poi l'arresto.

Venerdì si è aperta, davanti al gup di Milano Angela Minerva, l'udienza preliminare nella quale la giudice ha rigettato una serie di eccezioni preliminari avanzate dalla difesa dell'imputato. Poi, i legali dell'insegnante hanno formulato richiesta di abbreviato. Il processo inizierà il 28 maggio. Il 35enne nei mesi scorsi è passato dal carcere ai domiciliari in una comunità terapeutica. Una perizia, chiesta dalla difesa e disposta dal giudice per le indagini preliminari, ha stabilito che non ha alcun vizio di mente.

Lo stesso docente è indagato anche in un altro filone di inchiesta nel quale sono state raccolte segnalazioni e testimonianze di abusi su altri 40 bambini nelle scuole in cui l'uomo ha insegnato in passato. Quell'inchiesta è ancora aperta.