Il processo per la morte del camionista ripescato nel Ticino

I giudici della prima sezione della corte d'Assise di Milano "in parziale riforma" della sentenza di primo grado hanno assolto Gianluca Iacullo dall'accusa di omicidio preterintenzionale e lo hanno condannato a un anno e 4 mesi per occultamento e distruzione di cadavere di Filippo Incarbone, l'autotrasportatore 49enne di origine pugliese morto a inizio gennaio 2021 nel suo appartamento a Vigevano (Pavia) e il cui corpo era stato gettato nelle acque del Ticino e recuperato dopo oltre un mese.

Revocata la pena accessoria, stabilita la scarcerazione il 10 giugno (se non in carcere per altra causa) le motivazioni saranno rese note tra 60 giorni. Incarbone, secondo l'accusa, è morto dopo una notte di eccessi con Michael Mangano (condannato a 8 anni in primo grado) e Iacullo, che conosceva e frequentava, nella quale tutti avrebbero consumato droga e bevuto smodatamente.

Da subito Iacullo avrebbe raccontato che a uccidere Incarbone sarebbe stato Mangano che lo avrebbe colpito a morte utilizzando anche un martello. Ma l'autopsia non ha rilevato sul corpo della vittima alcuna traccia di percosse e sul martello non sono state trovate né impronte né sangue. Il cuore del 49enne, hanno poi accertato i periti, era in pessime condizioni e quegli eccessi potrebbero essergli stati fatali.

Se i medici hanno riscontrato le pessime condizioni del cuore della vittima, senza riuscire a indicare con precisione la causa della morte, resta un mistero la ragione per la quale i due imputati, invece di chiamare i soccorsi, avrebbero deciso di sbarazzarsi del corpo gettandolo nel Ticino. Iacullo, presente nell'aula al primo piano del Palazzo di giustizia milanese, ha assistito alla lettura del dispositivo della sentenza senza mostrare reazioni.