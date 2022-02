Berlusconi assente al processo su ex olgettina. Pm: "Allo stadio è andato"

Assente in aula nel processo che vede imputata per estorsione un'ex olgettina, Silvio Berlusconi ha mandato un certificato medico. A distanza di soli due giorni, però, si è presentato allo stadio per vedere il Monza, circostanza che non è sfuggita al pubblico ministero.

L'ex premier avrebbe dovuto presentarsi come teste nel processo a carico di Giovanna Rigato, la donna accusata di aver cercato di estorcergli un milione di euro "in sette giorni" in cambio del suo silenzio sulle serate a Villa San Martino.

Gli avvocati del Cavaliere hanno però presentato un cerificato medico del 10 febbraio che sconsigliava "di partecipare a riunioni con la presenza di più persone nello stesso ambiente". Due giorni dopo, il 12, Berlusconi è però andato allo stadio per vedere giocare il Monza insieme al dirigente sportivo Adriano Galliani e alla compagna Marta Fascina.

L'incongruenza non è passata inosservata, tanto da venire sottolineata in aula dal pm Rosario Ferracane. Berlusconi sarà ascoltato alla prossima udienza insieme ad altri testimoni.