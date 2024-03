Caso Pifferi, si allarga l'indagine sulle psicologhe: "Altre indagate"

Ci sarebbero altre psicologhe delle carceri di Milano coinvolte nell’inchiesta per falso e favoreggiamento del pm di Milano, Francesco De Tommasi, che ha messo sotto indagine due professioniste di San Vittore che si sono occupate di Alessia Pifferi e l'avvocatessa della 38enne imputata per l'omicidio della figlia. Lo ha detto lo stesso pm nell’aula della corte d’Assise di Milano nella mattinata di lunedì 4 febbraio durante l'udienza per discutere della perizia psichiatrica redatta dal professor Elvezio Pirfo che ha accertato la "capacità di intendere e di volere" della donna.

Secondo il magistrato la richiesta della difesa di un rinvio - accolta dalla corte - per studiare gli allegati della perizia sarebbe "dilatoria e pretestuosa" se "la finalità è quella di introdurre nel processo ulteriori argomenti e documenti per sviscerare, analizzare, sezionare la mente dell'imputata". Non solo, ha annunciato che poterà le "prove" del fatto che Pifferi è stata "imbeccata" in carcere e altre che dimostrano come la relazione clinica che attestava un suo presunto ritardo mentale "solo apparentemente è stata sottoscritta dalle due psicologhe" ma ce ne sono altre che non compaiono e addirittura non erano "in servizio".

L’udienza è stata aggiornata al 15 marzo, quando l’avvocata Alessia Pontenani, legale di Pifferi, potrà contro-esaminare il professor Pirfo. Altre tre udienze sono state già fissate per completare il dibattimento: 12 aprile, 13 maggio e 10 giugno.

La replica dell’avvocato: “Non ho imbeccato Pifferi”

"Se qualcuno ha imbeccato la Pifferi non sono stata io: penso che il pm stia parlando di un’indagine parallela che nulla ha a che fare con questo procedimento, lui insiste ma quello non c'entra nulla con al Pifferi”, ha detto Ponteani, l’avocata che difende Alessia Pifferi. Inoltre l’avvocata dell’imputata ha detto che oggi Pifferi “avrebbe voluto dire 'voglio che tutta Italia sappia che non volevo uccidere mia figlia'. Lo dirà quando farà dichiarazioni spontanee prima della sentenza, quindi a giugno. La sentenza non è scontata, qui non c’è nulla di scontato".

E ha aggiunto: "Ha pianto quando ha saputo dell’esito della perizia" che l'ha definita capace di intendere e di volere al momento dei fatti. "Ha avuto una vita dura, difficile, travagliata, è una persona dipendente affettivamente, è una persona priva di empatia, ma ha pianto perché non vuole che la gente la descriva come un mostro: lei dice che ha abbandonato la bambina, ma non voleva ucciderla quindi che l’ha fatto inconsapevolmente"