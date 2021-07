Rinviato per motivi di salute il processo a Roberto Maroni

L'udienza di mercoledì è servita solo per redigere il calendario del processo ancora alle fasi iniziali: dopo l'1 dicembre si torna in aula anche il 15 dicembre, poi il 12 e il 26 gennaio 2022

È stata rinviata al prossimo 1 dicembre l'udienza davanti ai giudici della quarta sezione penale di Milano che vede imputato l'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni accusato di induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente.

L'udienza è stata rinviata per "motivi di salute" sollevati dalla difesa dell'ex governatore lombardo che sempre per lo stesso motivo ha rinunciato alla candidatura a sindaco di Varese.

L'udienza di mercoledì è servita solo per redigere il calendario del processo ancora alle fasi iniziali: dopo l'1 dicembre si torna in aula anche il 15 dicembre, poi il 12 e il 26 gennaio 2022. Secondo l'imputazione, Maroni "abusando della sua qualità di vertice dell'ente regionale nonché dei suoi poteri", avrebbe fatto pressioni sull'allora dg di Ilspa Guido Bonomelli, "affinché conferisse un incarico pubblico a Giulia Capel Badino".

Come sta Roberto Maroni?

Non si conoscono con precisione le sue condizioni di salute. Di sicuro il 4 gennaio, Maroni ha accusato un malore mentre era in casa sua e, cadendo, ha battuto la testa. Qualche giorno dopo è stato operato all'Istituto neurologico Besta di Milano e poi, dimesso, è tornato a casa. Ad aprile il processo era già stato rinviato proprio per motivi di salute.