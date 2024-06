Cassazione chiede nuovo processo per ex olgettine

Il procuratore generale di Cassazione ha chiesto un nuovo processo nell'ambito del procedimento Ruby ter. Coinvolte nella vicenza alcune ragazze in passato ospiti di Arcore, assolte dal Tribunale di Milano a febbraio 2023. Fu assolto anche Luca Risso, ex fidanzato di Ruby.

Le assoluzioni - come spiegato dai giudici - erano state decise per una questione giuridica relativa alle 'ex olgettine' sentite nei processi sul caso Ruby come testi. Nella vicenda era coinvolto anche l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi assolto con la foruma 'il fatto non sussiste'.

La sentenza d'appello era stata impugnata dall'aggiunta Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio. La decisione della Cassazione è attesa per il prossimo 10 luglio.