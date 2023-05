Incendio torre dei Moro: in 100 si costituiscono parte civile

È iniziato il processo per il maxi incendio della Torre dei Moro, rogo che il 29 agosto 2021 ha distrutto - senza causare vittime - il grattacielo di via Antonini. Oltre 100 persone hanno chiesto di costituirsi parte civile al procedimento nelle mani del gup Ileana Ramundo, si tratta perlopiù di condomini.

Per alcuni difetti di notifica e per la necessaria traduzione in spagnolo degli atti l'udienza è stata aggiornata al prossimo 22 giugno, quando le persone offese, attraverso i loro avvocati, potranno chiedere di entrare nel procedimento come parti civili.

Nei mesi scorsi la pm Marina Petruzzella aveva chiesto il processo per 18 persone. Tra gli imputati figurano costruttori-commissionari della torre, committenti dell'opera, venditori degli appartamenti, tecnici incaricati, produttori, distributori e installatori dei materiali andati a fuoco. Non solo, ci sono due vigili del fuoco autori del certificato antincendio rilasciato per il palazzo nel 2011.

Nei mesi scorsi il tribunale di Milano aveva disposto il sequestro conservativo fino a 25 milioni di euro di beni nei confronti di Alberto e Roberto Moro, i costruttori della Torre, e della moglie del primo, Stefania Grunzweig, amministratrice della società committente e venditrice degli appartamenti.

I provvedimenti firmati dal tribunale hanno congelato conti correnti e immobili per un valore pari ai danni stimati da Reale Mutua Assicurazioni - compagnia che aveva assicurato l'immobile - per rivalersi su eventuali responsabili. Il tribunale aveva bloccato la somma in vista di possibili futuri sviluppi in vista del processo.

Perché il grattacielo diventò una gigantesca torcia

A provocare la propagazione "ultrarapida" delle fiamme, come evidenziato dalle indagini coordinate dal pm Marina Petruzzella, sarebbero stati i materiali di rivestimento dei pannelli di rivestimento delle facciate e il contatto, precisa la Procura, con "alti camini verticali". La velocità con cui si è diffuso l'incendio è stata tale da poter considerare "miracolosa l'assenza di vittime". A morire nell'incendio, nel palazzo quasi del tutto vuoto, furono due animali domestici.

La scelta dei pannelli che avrebbero permesso alle fiamme di devastare il grattacielo in pochissimo tempo sarebbe dovuta a ragioni di risparmio. Secondo la procura, infatti, ai pannelli 'fire resistant', ovvero ignifughi, sarebbero stati preferiti i pannelli Larsen soltanto per risparmiare. La differenza, in particolare, sarebbe stata di 95 centesimi di euro al metro quadro.