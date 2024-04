Giulia Tramontano al compagno due giorni prima di essere uccisa: "Non mi fiderò mai di te"

"Non ho fiducia in te e non ne avrò mai". È il tenore di un messaggio che Giulia Tramontano, 29 anni, aveva inviato al suo compagno Alessandro Impagnatiello due giorni prima del delitto, consumato sabato 27 maggio 2023 nella casa della coppia a Senago. I messaggi tra i due sono stati letti e mostrati in aula di Corte d'assise a Milano, dove è in corso il processo a carico di Impagnatiello per avere ucciso a coltellate la compagna, incinta al settimo mese di gravidanza. L'uomo risponde di omicidio volontario aggravato. In quel messaggio, Giulia scriveva di non avere più voglia "di combattere e vivere una vita non soddisfatta al fianco della persona sbagliata". E ancora, riferendosi al figlio che sarebbe nato: "Saluta Thiago, lo vedrai col binocolo". Per i carabinieri che hanno analizzato le chat, il segno che Giulia voleva troncare la relazione ed era stanca.

La mattina del 31 maggio, secondo la deposizione in aula di Gianluca Bellotti, a capo della sezione 'indagini telematiche' del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, Impagnatiello consegnò il suo telefono ai militari mostrandosi collaborativo anche per i codici di sblocco, e si mostrò calmo e freddo. Quella stessa mattina la scientifica stava anche analizzando l'auto dell'uomo. Poi, verso sera, sempre secondo Bellotti, l'atteggiamento divenne meno freddo.

Impagnatiello provò a formarsi un alibi

Ma i messaggi tra i due, ricostruiti in aula, partono ancora prima, il 9 maggio 2023, quando Giulia, dopo avere scoperto un rossetto nell'auto di Impagnatiello senza spiegazioni da parte sua, gli aveva scritto "è stato un piacere Ale" e, il giorno successivo, aveva aggiunto "ognuno per la propria strada". A cui seguirono i messaggi del 25 maggio, "non ho fiducia in te", più sopra richiamati. Il 27 maggio, nel pomeriggio, l'incontro tra Giulia e la ragazza con cui Impagnatiello aveva una storia parallela, poi un messaggio all'uomo ("fatti trovare") e l'arrivo a casa, fatale.

Nei giorni immediatamente successivi, quando Giulia era ufficialmente data per scomparsa ma non si sapeva ancora che fosse stata uccisa, Impagnatiello provò a costruirsi un alibi inviando messaggi preoccupati a lei: "Dicci solo che stai bene", "dicci solo che sei fuggita in qualche paese lontano per buttare giù tutto. Solo questo, ti prego".

L'analisi del telefono di Impagnatiello rivela anche agli investigatori le ricerche sul web correlate al delitto. Il 27 maggio, per esempio, l'uomo cerca "ceramica bruciata vasca", che si correla al tentativo di bruciare il corpo della vittima. Il 31 maggio, invece, l'uomo cerca "rimuovere macchie di candeggina" e "rimuovere macchie di sangue", mentre i carabinieri ispezionano l'auto.

"Giulia si sentiva abbandonata"

E infine, in aula viene fatto ascoltare un messaggio audio che Giulia ha mandato a un'amica e collega il 27 maggio, dopo avere incontrato la ragazza che aveva una storia parallela col suo compagno: "Sono scioccata veramente, della vita che conduceva, delle cose che ha fatto e mi ha detto". La collega è stata sentita giovedì in aula, e ha raccontato che Impagnatiello, dopo la scoperta della gravidanza, aveva anteposto alcuni problemi economici e proposto l'aborto: "Ogni giorno c'era un sì, no, poi sì, ancora no. Giulia era contenta della gravidanza, si sentiva pronta a diventare mamma, poi nei mesi successivi l'ha vissuta male perché non aveva l'appoggio del suo compagno, si sentiva abbandonata".

La donna ha ricostruito che, il 27 maggio, Giulia le ha scritto che sarebbe tornata a casa per chiudere definitivamente la storia con Impagnatiello e tornare a Sant'Antimo dalla sua famiglia. Il 28 maggio la donna è stata contattata da Impagnatiello, che le ha chiesto dove si trovasse Giulia; lei non ha risposto ma si è messa in contatto con la sorella. E lunedì 29 maggio sempre Impagnatiello le ha chiesto se Giulia fosse arrivata in ufficio. In realtà, l'aveva uccisa due giorni prima.