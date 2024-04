Processo Impagnatiello, la parola ai medici legali. I familiari di Giulia: "Lotteremo ogni giorno per la giustizia"

"Nulla ci restituirà Giulia. Abbiamo gridato a voce alta, lo faremo ancora, affinché sia fatta giustizia per lei e Thiago". Così Franco Tramontano, padre di Giulia, sui social network prima della quinta udienza del processo in corso a Milano per l'omicidio della ragazza, incinta di Thiago, avvenuto nell'abitazione di Senago sabato 27 maggio 2023 per mano del fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso, che risponde di omicidio aggravato.

All'udienza, alla quale i familiari di Giulia Tramontano non prenderanno parte, saranno sentiti i medici legali e i consulenti, per ricostruire i dettagli del femminicidio. Sempre sui social, Loredana, la mamma di Giulia, ha scritto: "Oggi ancora più forte: giustizia per Giulia e Thiago". Mario, il fratello minore della vittima, ha mostrato una foto della famiglia e ha scritto: "Continueremo a lottare ogni singolo istante della nostra vita, affinché sia tolta la libertà per sempre a chi ti ha negato la possibilità di essere una madre, una figlia, una sorella e tanto altro. Ti amo e mi manchi Giulié".

Il racconto di Chiara

Alla scorsa udienza (la quarta) aveva parlato Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ricostruendo in aula le varie fasi del rapporto sentimentale tra Impagnatiello e la vittima, iniziato da poco e tra alti e bassi, tanto che la ragazza, quando aveva scoperto di essere incinta, era triste, perché sentiva che il rapporto non stava andando per il meglio. E poi la prima scoperta dei tradimenti, fino alla scomparsa della giovane e alla drammatica telefonata ricevuta da Chiara da parte della ragazza che, fino a quel weekend, era convinta di essere la vera compagna di Impagnatiello.