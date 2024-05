Processo Tramontano: oggi parla Impagnatiello, a un anno dall'omicidio di Giulia

Un anno dopo. Oggi, lunedì 27 maggio, in tribunale a Milano è il giorno di Alessandro Impagnatiello, il barman 31enne reo confesso dell'omicidio della sua compagna Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese di gravidanza uccisa a coltellate nella loro villetta di Senago. L'assassinio - che inizialmente il killer aveva cercato di far passare per un allontanamento volontario della giovane - era avvenuto il 27 maggio del 2023. Ora, a 365 giorni di distanza, per uno strano caso del destino, Impagnatiello è chiamato a raccontare in aula la sua verità.

Nelle udienze che si sono susseguite fino ad oggi, l'uomo ha sempre partecipato. Ha alternato lunghi momenti di silenzi e "vuoti", ad attimi in cui ha pianto tenendosi la testa tra le mani, come quando sullo schermo nell'aula della Corte d'Assise sono state proiettate le immagini del corpo di Giulia, gettato tra le sterpaglie dopo essere passato dalla vasca di casa, dal box, dalla cantina e dal baule della T-Roc del barman.

Proprio in quell'aula pian piano sono venute meno le bugie dell'omicida reo confesso. Un omicida che ha ammazzato dopo che la compagna aveva scoperto la sua doppia vita con una collega e che già nelle settimane precedenti aveva cercato di avvelenare Giulia e il piccolo Thiago con del topicida. Le sue legali, Giulia Geradini e Samantha Barbaglia, hanno lasciato intendere che il 30enne vuole "collaborare alle indagini".

Nella prima udienza, il 18 gennaio, il barman aveva preso la parola rilasciando dichiarazioni spontanee: "Sono sconvolto e perso, quel giorno me ne sono andato anche io perché, anche se sono qui, non vuol dire che sono vivo, ho distrutto la vita di Giulia e del figlio che aspettavamo", aveva detto. "Non chiedo che queste scuse siano accettate ma che possano essere ascoltate. Chiederò per sempre scusa a queste persone finché sarò qui", le sue parole.