Inchiesta sulla fusione Unipol Sai, chiesta archiviazione per Cimbri e Stefanini

I pm di Milano Roberto Fontana e Stefano Civardi hanno chiesto al gip Anna Calabi l'archiviazione per l'ad di Unipol Carlo Cimbri e per il presidente del gruppo assicurativo Pierluigi Stefanini indagati per aggiotaggio nell'inchiesta sulla fusione tra il colosso bolognese e il gruppo della famiglia Ligresti. Da quanto si apprende il giudice per le indagini preliminari potrebbe decidere già la prossima settimana.

La scorsa estate i periti del giudice avevano depositato la consulenza con al centro i concambi della fusione che smontando le tesi della procura di Torino - dove era iniziata l'inchiesta trasferita poi a Milano per competenza territoriale - escludeva che il valore del pacchetto di azioni Fonsai in mano ai Ligresti fosse stato sottostimato rispetto al valore di Unipol nel comunicato stampa decisivo del 20 dicembre 2012.

La nuova consulenza firmata da Pietro Mazzola e Pietro Manzonetto ha fornito risposte che per la procura rendono insussistente il reato di aggiotaggio informativo contestato a Cimbri e agli altri indagati. Il reato di aggiotaggio, per il tribunale, ha per vittime i mercati e la Consob ma non soggetti privati, dunque gli eredi di Salvatore Ligresti non potranno formalmente opporsi all'archiviazione.