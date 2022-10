Violenze sessuali in Duomo, la vittima chiede 100mila euro di risarcimento

Si è aperto martedì 11 ottobre il primo processo sulle violenze sessuali commesse nella notte di capodanno in piazza del Duomo a Milano. Il procedimento è quello al centro del video diventato virale, da cui era nata l'inchiesta della squadra mobile. L'imputato è Abdallah Bouguedra, torinese di 22 anni, attualmente agli arresti domiciliari, presente in aula, mentre gli altri due imputati, il 18enne Mahmoud Ibrahim e il 19enne Abdel Fatah, hanno chiesto il rito abbreviato: per loro il processo inizierà il 22 dicembre.

Durante la prima udienza, il collegio giudicante, presieduto da Luisa Savoia, ha ammesso come parti civili il Comune di Milano, che ne aveva fatto richiesta sentendosi danneggiato dal punto di vista dell'immagine e del turbamento ai cittadini, e una delle due ragazze vittime della violenza, non presente in aula, i cui avvocati hanno preannunciato la richiesta di un risarcimento non inferiore a 100mila euro per danni biologici e morali e per la compromissione della libertà di autodeterminazione personale. L'altra vittima, una sua amica, non si è costituita parte civile.

Nove vittime

Quella notte furono commesse, nei dintorno di piazza del Duomo, diverse violenze sessuali accertate di gruppo, con la modalità del "branco", creando anche una sorta di "muro umano" per impedire alle vittime di scappare. All'imputato del processo ordinario e agli altri due, che hanno scelto l'abbreviato, viene contestato il caso ritenuto più grave, cioè la violenza sessuale perpetrata in via Mazzini ai danni di una ragazza di 19 anni. I tre rispondono anche di rapina. Le vittime della notte di capodanno accertate dalla magistratura sono, in tutto, nove. Altri due ragazzi, di 16 e 17 anni, sono sotto procedimento da parte del tribunale dei minorenni e sono ritenuti responsabili, tra l'altro, della violenza ai danni di due ragazze tedesche.