Affaire pandoro Ferragni: la procura di Milano apre un fascicolo

La procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine riguardo il caso del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni. Per il momento si tratta di un modello 45, deputato a raccogliere i fatti non costituenti notizia di reato; non ci sono né indagati né ipotesi di reato. Gli atti affidati al procuratore aggiunto Eugenio Fusco saranno poi trasmessi alla procura competente, quella di Cuneo dove ha sede l'azienda dolciaria.

Il fascicolo è stato aperto dopo che Codacons e Assourt (associazione degli utenti radiotelevisivi) hanno presentato 104 esposti in altrettante procure italiane. Il testo si focalizza sulla campagna promozionale del pandoro griffato Ferragni, asserendo che "tutti i messaggi veicolati al pubblico per presentare l'iniziativa benefica sono stati realizzati associando le vendite del pandoro al reperimento dei fondi utili alla donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino, pur nella consapevolezza che la donazione era stata fatta mesi prima dell'inizio delle vendite" del pandoro stesso.

L'Antitrust, intanto, ha già multato la Balocco e due società riconducibili a Chiara Ferragni per lo stesso motivo (pubblicità ingannevole). E, con un'indagine della giornalista Selvaggia Lucarelli, si è anche aperto un altro fronte, quello della beneficenza legata alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, sempre con l'immagine di Ferragni,