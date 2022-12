Luminarie e statuine presepe pericolose, maxi sequestro della Finanza

Sequestrato oltre un milione di prodotti pericolosi, già immersi in commercio e presenti sugli scaffali milanesi. Tra questi, 580mila luminarie e 1.600 statuine da presepe senza etichette. È questo il bilancio di un'operazione del Comando provinciale della Guardia di finanza di Milano per far emergere merci contraffatte. Quindici commercianti sono stati denunciati per i reati di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”. Sanzionati, poi, per violazione del codice del consumo, altri 23 soggetti.

"Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo dove gli operatori economici onesti possano beneficare di condizioni eque di concorrenza", sottolineano dalle Fiamme gialle.