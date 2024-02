Prof accoltellata alla schiena da uno studente

Prima i fendenti alla schiena, poi la corsa in ospedale. Un’insegnante di 57 anni è stata accoltellata da uno studente di 17 anni all’Enaip, istituto professionale di via Giulio Uberti a Varese nella mattinata di lunedì 5 febbraio. Il giovane è stato fermato dalla polizia.

Tutto è successo un attimo prima delle 8, poco prima dell’inizio delle lezioni. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti. Secondo una prima ricostruzione la donna, raggiunta da più fendenti alla schiena, è stata ferita con un coltello a serramanico.

La 57enne, soccorsa dal personale del 118, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Varese. È sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.