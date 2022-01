La professoressa con la laurea finta (da 110 e lode): sequestrato il suo tesoro

Avrebbe fatto le cose in grande. Nonostante non sia mai stata iscritta in università, sarebbe riuscita a far credere a tutti - e per la bellezza di 21 anni - di essere laureata con il massimo dei voti. E così, proprio grazie a quel documento, sarebbe riuscita a mettere insieme un discreto tesoretto.

Una professoressa della provincia di Varese è finita nei guai nei giorni scorsi dopo che la guarda di finanza ha scoperto che l'attestato di laurea presentato alle scuole lombarde a partire dal 2001 era in realtà inesistente. Alla donna, che era inserita nelle graduatorie provinciali di supplenza e che insegnava nelle scuole medie, sono stati sequestrati beni per 350mila euro.

La somma, hanno spiegato le fiamme gialle in una nota, riguarda gli stipendi, le disoccupazioni e i Tfr intascati nel corso degli anni da prof. È bastato poco ai finanzieri scoprire che quella laurea ottenuta con 110 e lode in realtà non era mai stata conseguita e che l'insegnante - mettono nero su bianco i finanzieri - "non si era nemmeno mai iscritta presso l’università".

Alla donna, che risponde delle accuse di truffa e uso di atto falso, sono stati sequestrati 166mila euro in contanti presenti su depositi e conti correnti, otto terreni, due box, un appartamento di nove stanze, un'auto e una moto.