Sospeso il prof negazionista che interruppe lo spettacolo sulla Shoah

È stato sospeso dal servizio Pietro Marinelli, il professore di diritto dell'istituto Marie Curie Sraffa che lo scorso 26 gennaio, allo Spazio Teatro 89, aveva interrotto lo spettacolo "Herr Doktor", incentrato sulla figura di Joseph Goebbels, contestando i numeri delle vittime dei nazisti. A deciderlo, in via cautelare, è stato l'Ufficio scolastico territoriale.

La sospensione è stata adottata in attesa che il procedimento disciplinare aperto dal provveditorato segua il suo iter. Il caso era esploso dopo che i colleghi di Marinelli avevano denunciato alla preside l'accaduto e lei si era scusata con il teatro e la compagnia. Il docente, a teatro con una delle sue classi, mentre l'attrice Beatrice Marzorati elencava il numero dei morti della Shoah, si era alzato e aveva gridato, davanti agli attoniti colleghi e studenti: "Questa è la vostra verità, voi state gonfiando completamente i numeri. Sei milioni di morti li ha avuti la Germania per i bombardamenti", e ha concluso dicendo: "Questa è ideologia", mentre impassibile l'attrice ha replicato: "Mi dispiace, signore. Questa è storia".

Dal quel giorno il professore non è più tornato al Curie-Sraffa, inizialmente per un periodo di malattia e poi per la sospensione decisa in via cautelare. Se l'Ufficio scolastico territoriale, acquisita la documentazione necessaria, dovesse decidere di procedere nei confronti di Marinelli, lo convocherebbe per la sua audizione a difesa. Solo successivamente arriverebbe la decisone sull'eventuale sanzione nei confronti del prof o, invece, sull'archiviazione del caso.

Chi è Marinelli

Docente di diritto ed economia politica al Curie-Sraffa di via Fratelli Zoia, a Quarto Cagnino, il docente non è nuovo a polemiche. Nel 2017, quando insegnava a Corsico, come lui stesso racconta in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, aveva definito il Ramadan (mese del digiuno islamico) "disumano". Una discussione, nata con una studentessa che non si era alzata all'ingresso del docente in aula, che gli era 'valsa' una settimana di sospensione.

Molti suoi post recenti sono dedicati a Benedetto XVI, scomparso da poco. Ma più indietro nel tempo se ne trovano altri contro l'obbligo vaccinale sul covid, mentre nel mese di maggio del 2022 il professor Marinelli ha invitato a scuola (ed è stato parecchio contestato per questo) Giorgio Bianchi, un reporter che, nell'anno dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa, manifestava e continua a manifestare posizioni filorusse. E, in vista delle elezioni politiche del settembre 2022, Marinelli ha scritto che avrebbe "votato per uno dei partiti anti sistema, forse per Italia Sovrana e Popolare": la lista creata da Marco Rizzo (segretario del Partito Comunista), Francesco Toscano (Ancora Italia), Igor Camilli (Patria Socialista) e Antonio Ingroia (Rivoluzione civile), spesso definita 'rossobruna'.