Gli insegnanti di Milano con la preside di Firenze: "Perché Valditara non condanna gli attacchi fascisti?"

I prof di Milano al fianco di Annalisa Savino, la preside del liceo Michelangiolo di Firenze redarguita dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dopo la pubblicazione della lettera in cui lei condannava il pestaggio di due studenti da parte di alcuni neofascisti di Azione Studentesca.

Più di 60 docenti di scuole della città e del Coordinamento scuole milanesi per la legalità hanno firmato una lettera in cui chiedono al ministro di chiarire cosa ci sia "di improprio in una lettera di una dirigente che davanti a fatti gravissimi di violenza con una matrice chiaramente identificabile e pericolosa, richiama gli studenti a stare desti, a non girarsi dall'altra parte, a rifiutare la violenza e ogni logica dell'esclusione”.

Savino aveva scritto ai ragazzi di rimanere in guardia perché il fascismo è nato "ai bordi di un marciapiede qualunque, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a sé stessa da passanti indifferenti". Di tutta risposta Valditara aveva definito quella della preside "una lettera del tutto impropria", aggiungendo "mi è dispiaciuto leggerla, non compete a una preside lanciare messaggi di questo tipo".

La storia, si legge nella missiva siglata dagli insegnanti, tra cui un numeroso gruppo del liceo Carducci, "ci ha insegnato questo: che i fascisti picchiavano e giustificavano le loro violenze come risposte a delle provocazioni. Che i fascisti pestavano e le istituzioni chiudevano gli occhi. Bene, cosa c'è di improprio nel fare il proprio dovere? Ce lo spieghi Ministro. E ci spieghi anche perché con voce ferma non condanna i pestaggi, gli incendi delle lettere, i toni minatori e i gesti pericolosi. Ha giurato sulla Costituzione ed è questa che ogni pubblico ufficiale deve servire con disciplina e onore".