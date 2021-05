Cadono calcinacci dalla porta, prof colpita in testa nel liceo milanese

"Poteva andare molto peggio". Attimi di paura nei giorni scorsi nel liceo Zappa Cremona di Milano, dove una professoressa è rimasta ferita - fortunatamente in maniera lieve - dopo essere stata colpita alla testa da alcuni calcinacci caduti da una porta. L'incidente si è verificato mentre la prof usciva dalla palestra trasformata in aula dopo l'emergenza covid e la necessità di trovare nuovi spazi nelle scuole.

L'insegnante è stata medicata direttamente sul posto e non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, ma gli studenti del collettivo "Zanna rossa" hanno voluto denunciare pubblicamente l'accaduto, quello che loro definiscono "un fatto gravissimo".

"Questo non è un fatto isolato, ma la conseguenza di anni di tagli al pubblico. Queste sono le scuole in cui torniamo, questa è la sicurezza che da anni ci viene riservata", il j'accuse degli studenti. "Il mancato investimento nell'edilizia scolastica nelle scuole pubbliche evidenzia chiaramente quali siano le priorità dei governi passati e presenti che permette ai privati di entrare nelle scuole, preferendo il profitto di pochi all'interesse collettivo e alla sicurezza di noi studenti. Da anni infatti non vengono stanziati i soldi necessari per permetterci di frequentare delle scuole sicure e casi come questo sono la norma in tutta Italia", hanno proseguito i ragazzi.

"Poteva succedere a chiunque, poteva andare molto peggio. Per questo riteniamo importante non ignorare la cosa e non banalizzarla nel considerarla come un semplice caso isolato, per non permettere che risucceda. Rivendicheremo il nostro diritto ad una reale sicurezza - hanno concluso - mettendo in luce tutte le fragilità di un modello del genere".