Milano, presi gli "spacciatori" di profumi falsi: maxi sequestro da 47mila euro

Falsi i profumi. Inesistente la ditta a cui erano destinati, almeno sulla carta. Una donna di 46 anni, cittadina romena, e un uomo di 52, italiano, sono stati denunciati giovedì dai carabinieri con le accuse di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione in concorso.

I guai per loro sono iniziati nel pomeriggio, quando i militari hanno deciso di controllare un furgone con targa romena che era in sosta in via Darwin a Settimo Milanese. A bordo c'era proprio la coppia, ma soprattutto c'erano 389 confezioni di profumi di varie marche, tutte palesemente contraffatte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri hanno poi controllato i documenti consegnati dai due e hanno accertato che la merce era destinata a un'azienda che non risulta censita negli archivi e quindi, evidentemente, inesistente. Per i due è scattata una denuncia a piede libero, mentre tutti i profumi sono stati sequestrati. Immessi sul mercato, avrebbero fruttato 47mila euro.