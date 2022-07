Profumi e cosmetici contraffatti venduti online: scatta il maxi sequestro

Oltre 25mila profumi contraffatti sono stati sequestrati dalla guardia di finanza al termine di un'operazione coordinata dalla procura di Busto Arsizio. Le finte essenze griffate erano stoccate in diversi magazzini tra le province di Milano, Varese e Lodi e - stando a quanto riportato in una nota delle fiamme gialle - sarebbero state importate dal medio oriente per essere vendute online.

Sei persone sono state denunciate, devono rispondere (a vario titolo) di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e relative aggravanti.

L'operazione è iniziata quando i finanzieri della compagnia di Gallarate hanno individuato una serie di negozi online (allestiti sulle piattaforme più diffuse) che vendeva profumi con diversi marchi di note griffe contraffatti. Attraverso le banche dati i finanzieri hanno identificato le persone che avrebbero allestito i negozi digitali, i presunti intestatari delle utenze associate oltre al luogo di stoccaggio e vendita della merce. Successivamente sono scattate le perquisizioni nei confronti dei gestori dei negozi online, persone già note alle forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle il profitto complessivo del reato ammonterebbe a circa 935mila euro. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza a scopo di confisca dei beni individuati dalle Fiamme Gialle: una villetta, nel comune di Lodi, del valore di 250mila euro ed unità immobiliare con cantina annessa nel comune di Milano, del valore commerciale di 150mila euro. Nei giorni scorsi, il gip di Busto Arsizio ha convalidato il sequestro.