L'uomo che prende profumi e deodoranti da Lidl (senza pagarli)

Ha preso profumi e deodoranti dagli scaffali, li ha messi nello zaino e ha cercato di allontanarsi senza pagare. Ma i suoi movimenti sono stati notati e sul posto è arrivata la polizia di Stato.

Nei guai un 37enne marocchino, irregolare in Italia e con qualche precedente. L'uomo aveva messo nello zaino una settantina di euro di prodotti, tra cui, appunto profumi e deodoranti. Gli addetti alla sicurezza, però, si sono accorti che qualcosa non andava.

Fermato dagli agenti, l'uomo è stato trovato anche in possesso di un coltello. Oltre ad essere arrestato per tentato furto aggravato, a quel punto nei suoi confronti è partita una denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.