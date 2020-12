Milano, prolungamento della metro M3 (la gialla) fino a Paullo: a che punto siamo?

La metropolitana gialla M3 punta verso Paullo. Dopo la M1 (rossa) che va verso Baggio e la M4 (blu) che dovrebbe ulteriormente allungarsi, è la volta della linea gialla.

Il Movimento 5 Stelle Lombardia, attraverso il consigliere regionale Nicola Di Marco, presenterà al Consiglio Regionale, durante il bilancio di previsione triennale, un emendamento per stanziare le risorse necessarie per la seconda fase dello studio di fattibilità tecnica ed economica del prolungamento della linea gialla della metropolitana – la M3 – da San Donato fino a Paullo.

"Si tratta di un’opera – dichiara Di Marco - che potrebbe dare ossigeno ai paesi del Sud-Est di Milano. Dopo la recente approvazione di una mozione del M5S in consiglio regionale, che ha spazzato via ogni dubbio sulla necessità di puntare unicamente sul trasporto su rotaia, non devono esserci più rallentamenti o tentennamenti nella prosecuzione dell’iter".

Infatti ci sono voluti circa tre anni per vedere conclusi gli elaborati relativi alla prima fase dello studio, deliberati da regione nel novembre del 2017.

"Come Movimento 5 Stelle Lombardia sosteniamo da sempre l’idea del prolungamento fino a Paullo della M3 perché quella del Sud-Est milanese è una delle zone più trafficate, paralizzata quotidianamente dai pendolari che si spostano nel capoluogo lombardo in auto, anche a causa di un trasporto pubblico oggi carente. Regione ora faccia la sua parte in modo da cercare di utilizzare i fondi messi a disposizione dal governo nazionale con il recovery fund".