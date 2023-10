La promotrice finanziaria che ha rubato i risparmi ai suoi clienti

Avrebbe dovuto far fruttare quei soldi. In realtà, stando a una sentenza, se ne sarebbe appropriata. I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno confiscato 177mila euro a una ex dipendente di una società di servizi postali e raccolta risparmio, condannata dal tribunale di Busto Arsizio per essersi indebitamente appropriata di risparmi accumulati nel tempo da numerosi pensionati, quasi tutti residenti nel Saronnese.

La donna, stando a quanto riferito in una nota dalle fiamme gialle, avrebbe prelevato i soldi dai libretti di risparmio delle vittime approfittando del suo ruolo di "incaricata di pubblico servizio" grazie alle sue funzioni di "specialista commerciale finanziaria". Tra le sue vittime, anziane, vedove e "comunque soggetti non in grado di gestire in completa autonomia il proprio portafoglio finanziario, nei cui confronti la consulente infedele aveva instaurato un rapporto di fiducia talmente radicato da essere considerata dalle parti lese stesse come una persona di assoluta affidabilità e da consentirle, in taluni casi, di poter frequentare le loro dimore", hanno sottolineato gli investigatori.

I soldi truffati venivano usati "per condurre uno stile di vita ben al di sopra delle proprie possibilità" ed erano stati in parte spostati "su conti e prodotti finanziari riconducibili a sé e ai propri familiari". La Corte d’Appello di Milano, confermando parzialmente quanto già disposto in primo grado dal tribunale di Busto Arsizio, ha condannato la promotrice a 3 anni e mezzo di reclusione, applicando inoltre la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici in perpetuo e disponendo il risarcimento danni per la sua ex azienda, che si è costituita parte civile.

Dopo la sentenza, le fiamme gialle hanno quindi dato esecuzione alla confisca, sequestrando "le somme di denaro presenti sui conti bancari riconducibili alla promotrice finanziaria, equivalenti al profitto del reato".