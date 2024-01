Sesso a pagamento nel night club: denunciati i titolari

Gestivano un night club di Lodi e costringevano le ballerine a prostituirsi nei privé del locale, a tariffa fissa e con la possibilità di pagare attraverso il bancomat. Un uomo italiano di 63 anni e una donna russa di 46, marito e moglie, sono stati denunciati dalla polizia per sfruttamento della prostituzione. E il questore ha emesso un decreto di sospensione del locale per 25 giorni, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

Gli accertamenti sul night club sono partiti quando una ragazza ha dichiarato spontaneamente alla polizia di essere stata contattata dal gestore del locale per il lavoro di ballerina di lap dance, ma poi sarebbe stata costretta a consumare rapporti sessuali a pagamento con i clienti, alla tariffa fissa di 100 euro, nei privé del night club.

Le indagini, anche con una perquisizione nel locale, hanno acccertato che i pagamenti avvenivano sia in contanti sia utilizzando il pos. Inoltre, nelle zone indicate in cui si sarebbero svolti i rapporti sessuali, sono stati trovati preservativi usati. Infine, alcuni clienti, sentiti dagli investigatori, hanno confermato di avere pagato alcune ballerine per il sesso nei privé. È stata trovata anche una cassetta di sicurezza in cui venivano conservate le banconote.