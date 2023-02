Prostituta e titolare del centro picchiano cliente: arrestati, locale sequestrato

Aveva concordato una prestazione sessuale in un centro massaggi che però, per qualche motivo, non è andata a buon fine. Aveva quindi chiesto indietro il denaro già consegnato e, per tutta risposta, aveva subìto un'aggressione. Così ha denunciato l'episodio e i carabinieri hanno compiuto le indagini, al termine dei quali la donna e il marito (che gestiva il centro) sono stati arrestati e il locale, che si trova a Desio, sottoposto a sequestro preventivo.

L'inizio della storia risale al mese di ottobre del 2022, quando la vittima (un kenyota di 22 anni) chiama il 112 dopo essere stato picchiato e ferito. Aveva contattato la donna tramite un sito d'incontri e, giunto nel centro massaggi, aveva pagato anticipatamente la prestazione che, però, non era stata poi consumata secondo quanto concordato. Allora aveva chiesto i soldi indietro e, in risposta, era stato colpito a bastonate da lei e a colpi di mannaia dal marito, il gestore del locale.

I carabinieri hanno ispezionato il centro massaggi trovando sia il bastone e la mannaia sia elementi riconducibili alla prostituzione. Hanno arrestato la coppia per lesioni personali aggravate, denunciandoli anche per violazioni della legge sull'immigrazione (sono entrambi cinesi). Successivamente è stato scoperto che una donna di 37 anni, anch'essa cinese, era costretta da anni a prostituirsi nel centro, con i proventi totalmente incassati dal titolare. A quel punto il Tribunale di Monza ha emesso un decreto per il reato di sfruttamento della prostituzione.